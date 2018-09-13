Отмечая 100-летие освобождения Баку от оккупации, Азербайджан и Турция празднуют годовщину своего единства – замминистра

13 сентября 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция должны быть вместе и, отмечая 100-летие освобождения Баку от оккупации, празднуют годовщину своего единства.

Об этом замминистра культуры и туризма Турции Ахмед Халук Дурсун сказал, выступая в четверг на симпозиуме «100-летие освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации».

По его словам, самая важная миссия - правильно донести реалии до будущих поколений. «Мы должны извлекать уроки из прошлого, это очень важная задача», - сказал замминистра.

В заключение он выразил удовлетворение тем, что общая история Азербайджана и Турции совместно отмечается в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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