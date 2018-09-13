Азербайджан и Болгария обсудили развитие военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией, возглавляемой начальником Управления двустороннего сотрудничества и региональных инициатив министерства обороны Болгарии Даниелой Григоровой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также совместные мероприятия, которые будут проводиться в сфере расширения связей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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