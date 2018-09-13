Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после капремонта в полной средней школе номер 192 в поселке Забрат (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в полной средней школе номер 192 в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.

Директор школы Гусейнгулу Алиаскеров подробно проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанных здесь ремонтных работах и реконструкции.

Было сообщено, что здание полной средней школы номер 192 было построено в 1936 году и до настоящего времени здесь не проводился капитальный ремонт. В 1941-1945-х годах в здании школы размещался эвакуационный госпиталь. На основании Государственной программы по социально-экономическому развитию Баку и прилегающих поселков в мае нынешнего года были начаты работы по капитальному ремонту и реконструкции. Реконструкция проведена на высоком уровне. В настоящее время в школе обучаются 2136 учащихся. Обучением и воспитанием учащихся занимаются 105 учителей. В школе 22 класса, пять лабораторий, актовый зал, военный кабинет, библиотека и столовая.

Было отмечено, что ученики и выпускники школы добиваются важных успехов на различных международных спортивных и интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах. Выпускники этого учебного заведения отличаются высокими результатами на приемных экзаменах в вузы. По статистике 2018 года, 90 процентов выпускников школы завоевали звание студента. Один из них набрал 700, а девять – свыше 600 баллов.

Азербайджан, эффективно использующий свои богатые природные ресурсы, придает большое значение дальнейшему развитию человеческого капитала. Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева о развитии образования в последние годы в стране строятся современные школьные здания, новые корпуса. Этот процесс охватывает все регионы Азербайджана. Проводится последовательная работа и по укреплению материально-технической базы школ. Фонд Гейдара Алиева также оказывает мощную поддержку этой программе действий, проводимой на государственном уровне. Одним из учебных заведений, отличающихся прекрасными условиями и привлекающих внимание современным учебным оборудованием, является полная средняя школа номер 192. Здесь созданы все условия для проведения учебно-образовательной работы на высоком уровне. Все классные комнаты, предметные кабинеты отвечают самым современным требованиям. Bо дворе учебного заведения также проведена большая работа по благоустройству и созиданию, построены футбольная и волейбольная площадки.

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