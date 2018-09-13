Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Израиля (версия 2)

13 сентября 2018 16:19 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:03)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей в экономической, военной, культурной, туристической сферах между Азербайджаном и Израилем, выражена уверенность в том, что визит Авигдора Либермана в страну внесет вклад в дело сотрудничества.

В ходе беседы было отмечено, что в Азербайджане созданы все условия для проживания в условиях мира и спокойствия, наряду с другими общинами, и представителей еврейской общины, подчеркнута их активная роль в общественной жизни страны.

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