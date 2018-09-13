Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров (версия 2)

13 сентября 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров.

В распоряжении говорится, что исполнение широкомасштабных мер, связанных с улучшением услуг по обеспечению питьевой водой и канализации в стране способствовало повышению качества коммунальных услуг и обеспечения социальной инфраструктурой. Повышение профессионализма и практических учебных навыков специалистов в этой области является одной из важнейших предстоящих задач. В настоящее время принимаются важные меры в области построения учебно-образовательной работы на современном уровне, ускорения перехода к международным стандартам, усовершенствования системы управления, а также развития технико-инженерных услуг на основе инновативных методов и практики.

Согласно распоряжению, в целях реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Азерсу" будет выделено пять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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