В Шамахы после капремонта открыт памятник, установленный в честь турецкого солдата-шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шамахы после капитального ремонта состоялась церемония открытия памятника, установленного в честь турецкого солдата-шехида.

На церемонии присутствовали официальные лица Азербайджана и Турции, представители посольства Турции, турецкие ветераны и внучатая племянница Нуру паши Арзу Анвар.

Капремонт, который проводила Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей, завершился в апреле.

Руководитель организации в Азербайджане Абдуррахман Узун сказал, что гордится проделанной работой.

Выступая на церемонии, Арзу Анвар рассказала о многолетней дружбе между Азербайджаном и Турцией.

«Испытываешь прекрасное чувство, находясь сегодня здесь. Отношения дружбы и братства между двумя странами будут всегда. Как и всегда, Турция будет рядом с Азербайджаном», - сказала Арзу Анвар.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Туран)

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