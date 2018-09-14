Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству коллектора Баилово-Бибиэйбат-Локбатан

14 сентября 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству коллектора Баилово-Бибиэйбат-Локбатан.

В распоряжении говорится, что с целью строительства коллектора Баилово-Бибиэйбат-Локбатан для отвода сточных вод, формирующихся в поселках Баилово, 20-й участок, Шихово города Баку, предотвращения проникновения сточных вод из прибрежной зоны в Бакинскую бухту, из суммы, предусмотренной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Азерсу" будет выделено три миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Проводимые в образовательной сфере Азербайджана коренные реформы приносят пользу, растет качество образования
Политика 16:01
Президент Ильхам Алиев: Наша сильная политическая воля не позволяет, чтобы Азербайджан был втянут в какие-то авантюры
Политика 15:52
Президент Ильхам Алиев принял главу компании Total
Политика 15:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии полной средней школы номер 28 в Сабунчинском районе Баку (ФОТО)
Политика 11:23
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров
Политика 13 сентября 19:51
Президент Ильхам Алиев поздравил народного артиста Арифа Меликова
Политика 13 сентября 16:50
Лента новостей
"Союз МС-08" с тремя космонавтами вернется на Землю 4 октября
Россия 18:54
Минфин США внес авиакомпанию из Таиланда в санкционный список по Ирану
США 18:50
Первая китайская система зондирования атмосферы прошла приемку
Китай 18:45
BP приобрела 61% доли в PSA-контракте по разработке азербайджанского месторождения
Энергетика 18:32
Музыка на холсте: портреты музыкантов в работах Таира Салахова (ФОТО)
Культура 18:30
На одной из улиц в Баку будет ограничено движение
Общество 18:19
Глава иранской делегации в ОПЕК: США не смогут остановить экспорт нефти из Ирана
Экономика 18:08
Мировое сообщество может пожалеть, что вовремя не остановило Пашиняна - эксперт
Политика 18:03
Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины
США 18:00