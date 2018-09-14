Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству коллектора Баилово-Бибиэйбат-Локбатан

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству коллектора Баилово-Бибиэйбат-Локбатан.

В распоряжении говорится, что с целью строительства коллектора Баилово-Бибиэйбат-Локбатан для отвода сточных вод, формирующихся в поселках Баилово, 20-й участок, Шихово города Баку, предотвращения проникновения сточных вод из прибрежной зоны в Бакинскую бухту, из суммы, предусмотренной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Азерсу" будет выделено три миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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