Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии полной средней школы номер 28 в Сабунчинском районе Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу в жилом массиве Савалан в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялась церемония открытия полной средней школы номер 28.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы.

Директор школы Ганира Амирджанова проинформировала Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в новом школьном здании. Было сообщено, что фундамент этого учебного заведения был заложен в сентябре 2017 года. Во дворе школы проведены благоустроительные работы, создана спортивная площадка на открытом воздухе. Было отмечено, что численность населения жилого массива Савалан превышает 25 тысяч человек. Из-за отсутствия в жилом массиве школы, учащиеся ранее получали образование в Маштаге, Забрате и других поселках района. Работы по строительству нового трехэтажного школьного здания выполнены на высоком уровне.

Затем глава государства встретился с группой учителей и учеников школы.

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

"Доброе утро, сердечно приветствую вас и хочу от всей души поздравить с наступающим новым учебным годом. Накануне нового учебного года мы собрались в жилом массиве Савалан поселка Маштага на открытие новой школы. Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием.

Эта школа построена по просьбе жителей. Как мне сообщили, школы в данном жилом массиве не было. Поэтому и дети, и родители испытывали большие неудобства. Было дано указание и в короткий срок построена такая прекрасная школа. В школе на 960 ученических мест сегодня созданы все условия для учебы и работы. Здесь обширная территория. Есть большая спортивная площадка. То есть работа здесь проделана на самом высоком уровне. Считаю, что эта замечательная инициатива еще раз свидетельствует о том, что образованию в Азербайджане уделяется огромное внимание", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что там, где ощущается необходимость в строительстве школы, государство непременно занимаемся ее строительством, в том числе и здесь.

"Хочу сообщить, что в этом году в Баку построено и капитально отремонтировано 19 школ. Можно сказать, что большинство школ в городе Баку уже находится в хорошем состоянии. Пока еще есть школы, нуждающиеся в ремонте, мы отремонтируем их в предстоящие годы. В этом году в нашей стране построено и отремонтировано более 200 школ. В отдаленных или небольших селах построено 137 школ модульного типа. Школы в этих селах находились в аварийном состоянии. Надеюсь, что в следующем году завершится также программа сноса аварийных школ и строительства на их месте новых школ. Таким образом, школьный фонд в Азербайджане будет отвечать самым современным стандартам. Хочу, чтобы общественность также знала, что за последние 15 лет в Азербайджане построено и капитально отремонтировано более 3 тысяч школ. Это – огромный вклад в сферу образования", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что дети в школе должны учиться хорошо: "Коль скоро созданы такие замечательные условия, значит и качество образования здесь должно быть высоким. Школа одновременно является местом работы учителей, их условия улучшаются. Становится больше тех, кто желает стать учителем, возрастает уважение к профессии учителя, что очень радует, так как учитель наравне с родителями играет ведущую роль в воспитании детей и молодежи. Хочу довести до вашего внимания еще один вопрос. Как мне сообщили, в этом году более 2 тысяч абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, выбрали профессию учителя. Это – наглядный пример интереса к данной профессии. Для сравнения должен сказать, что в 2016 году лишь 1 человек из числа абитуриентов, набравших более 500 баллов, выбрал профессию учителя, а сегодня – 2 тысячи. Это, в первую очередь, свидетельствует о модернизации школьного фонда, прекрасных условиях в большинстве школ, решении бытовых проблем учителей. В последние годы заработная плата учителей значительно возросла, восстанавливается традиционное уважение к учителю в обществе. Это отрадно. Поэтому работа по решению проблем учителей будет проводиться и в будущем. Приносят плоды коренные реформы, проводимые в области образования, повышается качество образования. Мы видим это в различных показателях, надеюсь, что этот успешный процесс будет продолжаться и впредь".

Как подчеркнул глава государства, дети должны хорошо учиться, с тем, чтобы в будущем занять достойное место в обществе, в первую очередь, стать грамотными, обладать знаниями.

"Уровень общей грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам. Это – прекрасный показатель. Сегодня грамотность, знания, технологии в мире решают все. Посмотрите на положение в развитых странах. В их число входят лишь государства, обладающие высокими технологиями. Природные ресурсы, нефть, газ – это всего лишь средство. Основными факторами, ведущими страны к развитию, являются грамотность, знания, технологии, инновации, новшества. Поэтому молодежь в Азербайджане должна обладать глубокими знаниями, быть грамотной. Современные технологии в Азербайджане получают огромную поддержку, это – государственная политика. Без развития информационно-коммуникационных технологий современные общества не могут успешно функционировать. Поэтому, в первую очередь, дети должны быть заинтересованы в том, чтобы хорошо учиться и в дальнейшем построить для себя хорошую жизнь, а также вносить вклад в развитие нашей страны. Конечно, как учителя, так и родители серьезно занимаются воспитанием молодежи и я это приветствую. Азербайджанская молодежь – патриотическая молодежь, она и впредь должна воспитываться в духе патриотизма, национальном духе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня роль, значение Азербайджана в мире возрастают.

"Без участия Азербайджана в регионе не может быть реализован ни один проект. В нашем регионе многое зависит от нашей политики, решения. Конечно, с учетом этого фактора немало и внешних сил, желающих повлиять на Азербайджан. Граждане Азербайджана знают это. Однако наша твердая политическая воля не позволяет вовлечь Азербайджан в какие-то авантюры или же инициативы, не отвечающие нашим национальным интересам, так как мы обладаем достаточно твердой политической волей, сильным экономическим потенциалом. Мы проводим независимую политику, ни от кого не зависим. Считаю, что одним из основных результатов в период моей деятельности в качестве Президента является то, что сегодня Азербайджан проводит абсолютно независимую политику. Политику, построенную на национальных интересах и традиционных ценностях, и нам необходимо сделать так, чтобы грядущее поколение видело свое будущее в этом направлении. Грядущее поколение также, в первую очередь, должно быть патриотическим, воспитываться в национальном духе, быть привязанным к Родине, приверженным нашим древним традициям, обладать знаниями, быть грамотным. В этом случае нашу страну ждет светлое будущее. В этом случае Азербайджан всегда будет проводить независимую политику, так как наша политика нашла отражение в жизни. Посмотрите, сегодня в различных уголках мира широкий размах получили кровавые столкновения, войны, социально-экономические кризисы, революции. Источники угрозы постепенно возрастают. Постепенно возникают все больше вызывающих озабоченность моменты. Азербайджан же является пространством стабильности. Люди в Азербайджане живут в условиях мира, безопасности, спокойствия. В Азербайджане находят решение социальные и экономические вопросы. Обратите внимание, какие крупные инвестиции вкладываются в нашу страну. Если взять только сферу образования, то строительство трех тысяч школ требует крупных финансовых средств. Дороги, водные коммуникации, электрические линии, газификация, укрепление нашей военной мощи, энергетические и транспортные проекты. Все это мы сделали за свой счет. Сегодня Азербайджан является одной из отличающихся в мировом масштабе, в особенности, в нашем регионе, страной. В Азербайджане обеспечиваются и впредь будут обеспечиваться мир, спокойствие, развитие, социальное благосостояние. Потому что нет никакого беспокойства, никаких сомнений за наше будущее, потому что и дальше мы будем идти лишь по пути развития", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что для обеспечения этого необходимо, в первую очередь, быть еще сильнее: "Хочу еще раз сказать, что ни одна сила не может повлиять на нашу политику. Ситуация в последние 15 лет неоднократно подтверждала это. Вы, молодежь, в дальнейшем будете управлять Азербайджаном. От вас будет зависеть судьба нашей страны, народа. Поэтому вам всегда необходимо знать, что, в первую очередь, - это национальные интересы, счастье Родины, проведение независимой политики. Конечно, родители, учителя, общество в целом играют и будут играть в этом деле свою роль. В этой замечательной школе есть все условия для получения образования и воспитания. Еще раз поздравляю Вас с этим прекрасным событием, желаю Вам успехов. Спасибо".

Родитель Гаджибала Бабаев, выражая главе государства признательность за строительство нового школьного здания, сказал:

- Господин Президент, от имени жителей Маштаги сердечно приветствуем

Вас и говорим «Добро пожаловать!».

Господин Президент, мы давно ждали этого дня. Новое учебное заведение, построенное по Вашему особому поручению, свидетельствует о светлом будущем наших детей.

Господин Президент, по этому случаю мы от имени жителей поселка Маштага и нового жилого массива от всей души говорим Вам «Большое спасибо!». Хотим заверить Вас в том, что молодежь, которая будет обучаться в этой школе, в дальнейшем станет гражданами, достойными своего государства, нации, Президента.

Господин Президент, на протяжении многих лет наши дети, с трудом преодолевая большое расстояние, учились не только в средних школах поселка Маштага, но и в школах других поселков нашего района. Это создавало трудности для наших детей, беспокоило нас, родителей. Большое спасибо, господин Президент, за то, что в результате Вашей заботы об образовании и местных жителях этой обеспокоенности положен конец.

Господин Президент, мы постоянно поддерживаем Вашу внутреннюю и внешнюю политику и всегда с Вами.

Уважаемый господин Президент, от имени жителей желаем Вам, Вашей семье и детям здоровья, долгих лет жизни, новых и новых успехов в делах. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Глава государства побеседовал с учителями.

Педагог Ариза Махмудова: Господин Президент, приветствуем Вас и говорим «Добро пожаловать!». Это замечательное здание положило конец нашей обеспокоенности. Мы глубоко признательны Вам за это. Да хранит Вас Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Сколько педагогов здесь работает?

Директор Ганира Амирджанова: Здесь будут работать 17 учителей. Состав учащихся – 960 человек. Иншаллах, очень скоро школа начнет функционировать.

Президент Ильхам Алиев: Непременно. Учителя пришли из других школ?

Ганира Амирджанова: Да, из образцовых школ, так как в такой школе должны работать действительно достойные педагоги.

Президент Ильхам Алиев: Уровень образования должен быть высоким. А дети ездили на учебу в поселок Маштага.

Ганира Амирджанова: Да, учились в другом месте.

Президент Ильхам Алиев: Это далеко. Ежедневные поездки доставляли неудобства. В последние годы жителей в жилом массиве Савалан стало больше.

Ганира Амирджанова: Да, почти 30 тысяч, более 25 тысяч.

Президент Ильхам Алиев: Видимо, в будущем, возникнет необходимость в строительстве еще одной школы.

Ганира Амирджанова: У нас есть там участок. Запланировано, рассмотрены всесторонние перспективы, при необходимости будет построена. От имени всех жителей мы безгранично признательны Вам.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо, что вы подняли этот вопрос. Как только мне сообщили, я тут же дал указание в скором времени построить школу. Это еще раз свидетельствует о том, что такие вопросы должны подниматься общественностью. В своих выступлениях я неоднократно говорил, что общественный контроль в Азербайджане должен стать еще строже, так как в стране пока еще достаточно вопросов, вызывающих нашу обеспокоенность, для их решения мы должны располагать информацией. Без общественного контроля, активности общественности, в ряде случаев, эта информация до нас не доходит. Поэтому, еще раз пользуясь данной возможностью, хочу обратиться в гражданам Азербайджана. Пусть доводят свои просьбы, беспокоящие их вопросы, с тем, чтобы мы решали их.

Ганира Амирджанова: Мы тоже очень рады, что Вы безотлагательно реагируете на это. То есть не переносите на второй план. Данный вопрос словно является повседневным на Вашем рабочем столе. Это очень радует жителей, весь народ, всю нацию.

Президент Ильхам Алиев: Так и должно быть. Моя работа заключается именно в этом, решении существующих проблем, с тем, чтобы беспокоящие людей вопросы были устранены. Чтобы люди жили еще лучше, комфортнее, чтобы мы могли больше сделать. Поэтому считаю, что строительство данной школы служит проявлением этой замечательной инициативы. Граждане обратились, мы же быстро дали указание и организовали это, и вот сегодня накануне нового учебного года вместе радуемся.

Ганира Амирджанова: Мы рады вдвойне, так как Вы разделили нашу радость, радуетесь вместе с нами.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, я отметил, что в этом году в Баку сданы в эксплуатацию 19 школ. Некоторые построены, другие капитально отремонтированы. Обычно накануне нового учебного года я знакомлюсь с состоянием школ. В прежние годы, как правило, отбиралась одна из школ с тем, чтобы мы выступили там. В нынешнем году я специально выбрал эту школу, так как данная школа представляет особое значение в силу упомянутых мною вопросов. Поэтому еще раз поздравляю вас.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе.

Было доведено до внимания, что учебное заведение рассчитано на 960 ученических мест. Классные комнаты здесь обеспечены всеми необходимыми учебными принадлежностями. В школе пока планируется открытие 5 классов для учеников первого класса. Предусмотрено, что в каждом из них будут учиться по 24 ученика. В случае необходимости есть возможность для открытия дополнительных классов. Ученики первого класса обеспечены учебниками и ранцами. В школе есть кабинеты химии, физики, биологии, военной подготовки, информатики, технологии, предметные кабинеты и лаборатории, учительская, медицинский пункт, архив. В физической, химической и биологической лабораториях школы созданы все условия для повышения уровня теоретических знаний учащихся. Кабинет допризывной подготовки молодежи также оснащен необходимым оборудованием.

В классах трудового обучения школы учащиеся смогут продемонстрировать умения и проявить профессиональные навыки. Богатая библиотека школы также оборудована на современном уровне. В читальном зале, который будет передан в распоряжение учащихся, созданы все условия для чтения. В актовом зале на 200 мест имеются все возможности для проведения различных массовых мероприятий. Учащиеся смогут заниматься спортом в зале общей площадью 540 квадратных метров, оснащенном всем необходимым оборудованием.

Созданные здесь условия вновь свидетельствуют о том, что реформы по развитию образования, проводимые в последние годы в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, завершились вступлением этой сферы в качественно новый этап. Все эти работы также показывают, что в Aзербайджане на самом высоком уровне проявляется государственная забота о развитии науки и образования. Это, прежде всего, является одним из основных приоритетов государственной политики по дальнейшему развитию человеческого капитала в Азербайджане, формированию высокоинтеллектуального молодого поколения. Поэтому важное значение имеют инвестиции, вкладываемые в последние годы в сферу образования, а также строительство новых школьных зданий, новых корпусов существующих учебных заведений, проведение капитального ремонта.

В заключение была сделана фотография на память.

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