В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции (ФОТО)

15 сентября 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены делегации Турции – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

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