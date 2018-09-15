Реджеп Тайип Эрдоган: Об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахская проблема – это проблема и Турции.
Об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая в субботу на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку.
Поэтому, сказал Эрдоган, об открытии турецко-армянской границы не может быть и речи.
«Турция поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахской проблемы», - сказал глава Турецкого государства.
Эрдоган заявил, что сегодня Азербайджан самый важный союзник Турции не только в политической и экономической, но и во всех других сферах.
Он подчеркнул, что сегодня связи двух государств продолжаются во всех сферах и в этом незаменимая роль общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Мы продолжим расширять наши связи и реализовывать различные проекты. Радость Азербайджана – наша радость, проблема Азербайджана – наша проблема», - подчеркнул глава Турецкого государства.
По его словам, Азербайджан – братская страна, где больше всего могил павших тюркских солдат.
«Турция и Азербайджан - два сына одной матери, братские государства. У Азербайджана и Турции общее прошлое, религия и язык. Сегодняшнее наше участие в параде – это символ нашего братства и того, что 100 лет назад здесь, сражаясь, пали тюркские солдаты», - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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