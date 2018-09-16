Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии принятия присяги молодыми солдатами Службы государственной безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В N-ской воинской части Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики прошла церемония принятия присяги молодыми солдатами.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву и возложили цветы.

Командир воинской части доложил Верховному главнокомандующему о готовности к церемонии принятия присяги.

Президент Ильхам Алиев приветствовал личный состав.

Затем под звуки военного марша на плац было вынесено боевое знамя.

Вслед за этим минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших за Родину, прозвучал государственный гимн.

Затем молодые солдаты принесли присягу.

Отметим, что среди молодых солдат, принявших присягу на церемонии, состоявшейся в N-ской воинской части Службы государственной безопасности, находится сын Президента Азербайджана Гейдар Алиев, проходящий здесь военную службу.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, поздравляя личный состав, сказал: «Дорогие солдаты, сердечно поздравляю вас с принятием воинской присяги, желаю вам успехов».

Личный состав воинской части торжественным маршем прошел перед трибуной.

Родители, принимавшие участие в церемонии принятия присяги молодыми солдатами, встретились и побеседовали с Президентом Ильхамом Алиевым.

В заключение была сделана фотография на память.

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