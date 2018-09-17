Освобождение Баку 100 лет назад - самая яркая страница азербайджано-турецкого братства - депутат

17 сентября 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября, когда 100 лет назад Баку был освобожден от большевистско-дашнакской оккупации, – самая яркая страница азербайджано-турецкого братства.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, в первую очередь данное событие показывает, что у этого братства большая и славная история.

«В то время солдаты Кавказской исламской армии, вместе с азербайджанскими солдатами проявив большой героизм, освободили от оккупации не только Баку, но и пресекли в Азербайджане очередную резню со стороны большевиков и дашнаков. Освободительное движение, начатое Кавказской исламской армией в направлении Баку, было успешно продолжено, и следом от оккупации была освобождена Шамаха, являвшаяся стратегическим пунктом. Если бы тогда Баку не был освобожден от оккупации, то дальнейшая судьба Азербайджана была бы под вопросом, однако азербайджано-турецкое братство вышло из этого испытания с высоко поднятой головой», - сказал Гусейнов.

Депутат сказал, что после обретения Азербайджаном независимости братство двух стран вступило в новый этап.

«Слова великого лидера Гейдара Алиева «одна нация, два государства» являются настоящим олицетворением этого братства», - сказал депутат.

Гусейнов добавил, что сегодня эта дружба и братство являются примером для всего мира.

«В мире больше нет других стран, настолько близких, как Азербайджан и Турция. Кроме того, после каждых выборов главы государств Азербайджана и Турции совершают свой первый зарубежный визит в братскую страну, демонстрируя это отношение всему миру. Азербайджано-турецкая дружба нерушима и вечна. В то же время азербайджано-турецкие братские отношения имеют важное значение и для стабильности, безопасности и развития региона. Верю, что эти отношения будут развиваться и впредь», - сказал Гусейнов.

Отметим, что 15 сентября исполнилось 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается, и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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