Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Масазыр-Новханы

17 сентября 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией (16-й километр) - Масазыр – Новханы Абшеронского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией (16-й километр) - Масазыр – Новханы, соединяющей два населенных пункта с населением 75 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 1,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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