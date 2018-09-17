Президент Ильхам Алиев утвердил меморандумы взаимопонимания между Азербайджаном и Сербией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицинско-научной сфере, подписанного 21 мая 2018 года в Баку между министерствами здравоохранения Азербайджана и Сербии.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума взаимопонимания министерство здравоохранения Азербайджана должно обеспечить реализацию положений этого документа.

Другим указом глава государства утвердил меморандум взаимопонимания о сотрудничестве, подписанный 21 мая 2018 года в Баку между министерствами юстиции Азербайджана и Сербии.

Согласно указу, после вступления в силу меморандума взаимопонимания министерство юстиции Азербайджана должно обеспечить реализацию положений этого документа.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить правительство Сербии о завершении необходимых для вступления обоих документов в силу внутригосударственных процедур.

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