В Азербайджане была создана первая республика тюркского мира - Ягуб Махмудов (ФОТО)

18 сентября 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане была создана первая республика тюркского мира.

Об этом во вторник на расширенном заседании Научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сказал директор института, академик Ягуб Махмудов, говорится в сообщении института.

В мероприятии в качестве гостя принял участие видный ученый-историк, профессор Илбер Ортайлы.

Как сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, Илбер Ортайлы является одним из крупных историков тюркского мира.

«Я часами слушаю Илбера Ортайлы, когда он выступает по телевидению», - добавил Габиббейли.

Махмудов отметил, что Ортайлы с 2012 года является почетным доктором института. На заседании было сказано, что этого почетного звания он был удостоен за большие заслуги в исследовании и пропаганде истории тюркского мира.

Директор института сказал, что Национальная армия Азербайджана вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку от армяно-большевистской оккупации.

«В военных успехах Кавказской исламской армии во главе с Нуру пашой активно участвовали азербайджанский народ, в том числе отряды народного ополчения, наши видные военные деятели Алиага Шихлинский, Габиб бек Салимов и другие», - отметил Махмудов.

Академик сказал, что Азербайджан – это родина тюркизма. В Азербайджане была создана первая республика тюркского мира.

Ортайлы отметил, что большинство турецких солдат, взятых в плен царской Россией, было выпущено на свободу благодаря Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

«Кавказская исламская армия была армией добровольцев. Османская империя в Первой мировой войне одержала три крупные победы (в Чанаккале, Кутуламаре и Баку)», - добавил Ортайлы.

Посол Турции Эркан Озорал отметил, что две страны поддерживали друг друга в самые тяжелые моменты.

Озорал считает, что парад 15 сентября – вершина турецко-азербайджанских отношений.

Затем Ягуб Махмудов подарил Илберу Ортайлы издания Института истории – двухтомник «Энциклопедия Азербайджанской Демократической Республики», книги «Реальная история и вымысел «Великой Армении», «Должна быть восстановлена историческая правопреемственность азербайджанского народа на Иреван и земли вокруг него».

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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