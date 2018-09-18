Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса ООО “Masallı - Nemətləri” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии предприятия по переработке риса ООО “Masallı - Nemətləri”.

Директор предприятия Агамирза Керимов проинформировал главу государства о созданных здесь условиях.

Общая территория нового предприятия один гектар.

Строительство предприятия началось в ноябре 2017 года. Строительные работы были завершены в сентябре 2018 года. Ежемесячная мощность переработки этого производственного участка составляет 300 тонн, мощность сушки риса - 900 тонн.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными на предприятии по переработке риса.

На предприятии 15 человек обеспечены постоянной работой.

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