Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Масаллы

18 сентября 2018 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии автомобильной дороги Шатыроба-Хишкедере-Миянкю-Кубин-Биринджи Семидханлы-Халлыджалы-Эминли-Мамедханлы, капитально реконструированной в Масаллинском районе.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Автомобильная дорога объединяет 22 населенных пункта, где проживают 32 тысячи человек.

Общая протяженность дороги составляет 24,7 километра, ширина проезжей части двухполосной дороги - шесть метров

Затем глава государства разрезал ленту в знак официального открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.

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