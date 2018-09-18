Али Гасанов: Нетрудно предположить, какие беды ждут руководимый Пашиняном народ, превратившим в предмет политической спекуляции свою семью (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Нетрудно предположить, какие беды ждут руководимый Пашиняном народ, превратившим в предмет политической спекуляции свою семью.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов написал во вторник на своей странице в Facebook.

Али Гасанов отметил, что есть личности, своими поступками вписавшие свое имя в историю, сыгравшие важную роль в судьбе каждого народа.

«Взяв на себя миссию спасения этого государства от угрозы исчезновения, общенациональный лидер Гейдар Алиев посвятил все свое время, здоровье такой высокой цели, как сохранение, создание и развитие азербайджанской государственности, и, достойно выполнив эту задачу, золотыми буквами вписал свое имя в историю народа. Гейдар Алиев спокойно и без оглядки ушел в потусторонний мир. Этот покой подарил ему безграничный масштаб проделанной им работы и заслуг перед народом. И потом, великий лидер был уверен в том, что заложенная им политика будет продолжена и в будущем и поведет Азербайджан к новым победам, и картина последних 15 лет доказала, насколько правильно думала гениальная личность», - написал Али Гасанов.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев, превратив небольшую страну в авторитетное, уважаемое государство, в динамично развивающийся остров стабильности, когда мир находится лицом к лицу с противостоянием и террором, продемонстрировал, на что способен настоящий политик.

«Азербайджан стал идти вперед широчайшими шагами, когда недоброжелатели говорили, что «Азербайджан на грани краха», когда те, кто утверждал о «конце власти», увидели день ото дня укрепляющуюся власть, а живущие иллюзией «о безуспешности этой политики» не могут счесть ее побед… Посмотрите на судьбу политиков противоположной стороны, которые диктовали Азербайджану. Такой популист, как Пашинян, пришедший в политику с улицы под видом «демократической революции», отправил туда, где ей место, мафию Кочаряна-Саргсяна, которая отправила в небытие Тер-Петросяна. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело и с них спрашивается за преступления, которые они годами совершали против армянского народа. Но как?», - задается вопросом Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что когда Пашинян пришел к власти, армяне, впав в эйфорию, восприняли это как полную победу «демократической» Армении над Азербайджаном и то, что им откроются двери во всем мире.

«Они думали, что инвестиции потекут рекой, что в Армению друг за другом будут приезжать мировые лидеры и что оккупация азербайджанских территорий будет узаконена. А что пишет сегодня армянская пресса? Методами, характерными для диктатора, Пашинян пытается раздавить своих оппонентов, в стране царят анархия и хаос, экономика на грани полного краха, неудачи во внешней политике сменяют одна другую. Делая селфи с главами других стран на международных мероприятиях, премьер-министр Армении пытается преподнести это местной общественности как «успех внешней политики» Армении», - подчеркнул Али Гасанов.

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