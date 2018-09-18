Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство жилого здания в Билясуваре

18 сентября 2018 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения в городе Билясувар.

Согласно распоряжению, для строительства в городе Билясувар 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных зданий, срок эксплуатации которых истек, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Исмаиллинского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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