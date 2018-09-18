Председатель Сената Пакистана посетит Азербайджан

18 сентября 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджари совершит визит в Азербайджан для участия в мероприятии, посвященном 100-летию Милли Меджлиса (парламента) страны, сообщают пакистанские СМИ.

Как отмечается, вместе с тремя членами Сената он будет находиться в Азербайджане с четырехдневным официальным визитом.

В ходе визита Санджари также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

Отметим, что в мероприятии будут участвовать парламентские делегации 150 стран. Для участия в мероприятии в Баку приедут, в том числе, председатели парламентов 14 стран, 13 стран будут представлены зампредами, а 11 - на уровне межпарламентских рабочих групп.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджане, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы в ходе всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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