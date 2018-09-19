Руководство Армении должно сделать вывод из того, что азербайджанская армия предотвратила вражескую провокацию - политолог

19 сентября 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новое руководство Армении должно сделать вывод из того, что Азербайджанская армия умело предотвратила вражескую провокацию.

Об этом в среду сказал Trend депутат, политолог Эльман Насиров.

Насиров сказал, что парад, проведенный с участием президентов Азербайджана и Турции, продемонстрировал всему миру, что две страны, как и 100 лет назад, находятся рядом друг с другом.

«Весь мир увидел, что дружба между Азербайджаном и Турцией является постоянной и вечной. В то же время, на военном параде была представлена самая современная техника Азербайджана, что в очередной раз доказало, что азербайджанская армия находится в числе самых сильных армий мира», - отметил Насиров.

Политолог добавил, что Президент Азербайджана в своем выступлении также рассказал о попытке провокации со стороны армянских военных формирований на линии соприкосновения и умелом предотвращении этой попытки азербайджанской армией.

«Глава государства сказал, что азербайджанские солдаты, предотвращая эту провокацию, нанесли армянам такой удар, что Армения в ближайшее время не придет в себя. Глава государства также рассказал о героизме солдат во время апрельских боев 2016 года и в Нахчыване в мае текущего года. За короткое время азербайджанские военные освободили часть наших территорий, находившихся под оккупацией. Азербайджанская армия продемонстрировала, что она готова в любое время освободить от оккупации азербайджанские земли. Новое руководство Армении также должно сделать вывод из этого. Азербайджан также сыграл свою роль в уходе из власти в Армении режима Саргсяна», - сказал депутат.

Депутат добавил, что проводимая Азербайджаном политика изоляция Армении принесла свои плоды. Пашинян также воспользовался этой ситуацией.

«Однако правительство Пашиняна все еще уклоняется от того, чтобы предпринять позитивные шаги для решения конфликта. Ответственность в этом деле ложится на плечи нового руководства Армении», - сказал политолог.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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