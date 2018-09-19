Захватническая политика лишает Армению экономического роста - Эльмар Мамедъяров

19 сентября 2018 15:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжающаяся оккупация Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана ограничивает развитие широкомасштабного регионального сотрудничества, а также устойчивое развитие региона в целом.

Об этом в среду сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках проведенной Всемирной экономическим форумом "Встречи новых чемпионов".

Министр отметил, что эта захватническая политика лишает саму Армению экономического роста и возможностей торговли в регионе.

"Таким образом, мы все еще не можем в полной мере воспользоваться существующим потенциалом нашего региона для перехода к еще более обширному и всестороннему экономическому сотрудничеству", - отметил глава МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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