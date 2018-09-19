Армянская армия не способна конкурировать с азербайджанской армией - депутат

19 сентября 2018 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Армения не может конкурировать с Азербайджаном.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

"Азербайджан развивается с каждым днем, растет его экономическая мощь, он реализует глобальные проекты, имеет влияние в регионе, в то же время Азербайджан обладает армией, оснащенной современной военной техникой. В Армении же происходит абсолютно обратный процесс, не может идти и речи о каком-либо развитии, в стране тяжелое социально-экономическое положение, ежегодно страну покидает большое количество граждан", - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что новая группа, пришедшая к руководству в Армении, не отличается от своих предшественников.

"Премьер-министр Никол Пашинян своими противоречивыми и бредовыми заявлениями продемонстрировал, что он все еще не понимает, в чем заключается суть политики. Сегодня он говорит одно, завтра другое. Такое его безответственное поведение еще более усугубляет положение, армяне предпринимают попытки вооруженной провокации, но, как всегда, наша мощная армия дает достойный ответ", - отметил Гусейнов.

По его словам, Армения в целом находится в очень тяжелом положении, ее армия не способна конкурировать с азербайджанской армией.

Депутат добавил, что правительство Армении должно извлечь из этого урок, в противном случае сохранение нынешнего положение не сулит Армении ничего хорошего.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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