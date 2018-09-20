Кому нужен сын премьер-министра Армении?

БАКУ /Trend/ - В отличие от премьер-министра бедной и не имеющей особого политического веса Армении, руководителям государств и членам их семей с огромными геостратегическими, энергетическими, природными, финансовыми ресурсами не только нельзя находится в зонах повышенной опасности, но они также не имеют права подвергать себя таким опасностям. Потому что этим они одновременно подвергают опасности государство, которое возглавляют. Чем выше политический вес государства и его значимость на международной арене, тем выше риск для руководителей этого государства и членов их семей. Именно по этой причине уровень риска для руководителей такого государства, как Азербайджан, намного выше, чем для руководителей Армении.

Страшный популист Никол Пашинян решил в очередной раз разыграть пиар-партию вокруг своего сына, который якобы служит в Карабахе.

Во-первых, уже стало известно, что он проводит свои дни в Ханкенди, а не в зоне повышенной опасности.

Во-вторых, однозначно, что он не будет стоять на посту на передовой и, уверен, в случае войны не будет принимать участие в бою. А другие опасности ему не грозят.

Дело в том, что уровень опасности для главы государства и членов его семьи прямо пропорционален уровню геостратегической, экономической, энергетической, финансовой и политической значимости этого государства. То есть, уровень опасности повышается или понижается в соответствии с наличием этих критериев.

Опасность для членов семей руководителей влиятельных государств исходит от тех, кто планирует путем оказания давления на главу государства принудить его к каким–то действиям против его воли.

Теперь подумайте, по каким вышеперечисленным критериям кто-то захочет оказать давление на Пашиняна через его сына, используя его нахождение в зоне повышенной опасности.

Что получат те силы, которые захотят оказать на Пашиняна давление через его сына, в геополитическом плане?

Во-первых, у этой тупиковой страны минимальное геополитическое значение, которое Пашинян не в силах изменить. У него нет ни власти, ни политической воли, чтобы изменить геополитический курс Армении.

Если у Армении и соответственно у премьер-министра нет независимой внешней политики, то какой смысл оказывать на него давление и охотиться за его сыном. Армения не та страна, которую различные силовые центры хотели бы склонить на свою сторону.

У Армении нет энергетических ресурсов и коммуникаций, из-за которых на Пашиняна хотели бы оказать давление посредством его сына ради получения выгодных контрактов и приобретения этих ресурсов по приемлемой цене.

Нет! У этой страны нет ресурсов, которые имели бы геополитическое значение. Соответственно никто не станет охотиться за его сыном, даже если он находится в зоне повышенной опасности.

Захочет ли какое-то государство или группа людей оказать на Пашиняна давление, используя его сына для получения экономического, торгового преимущества на ограниченном рынке Армении? Конечно, нет. Никто особо не горит желанием получить доступ на бедный армянский рынок, тем более из-за такого ограниченного рынка не стоит охотиться за сыном Пашиняна. Зачем терять на это время!

У Армении нет и 45-миллиардного валютного резерва, который мог бы стать "наживкой" для международных криминальных сил, желающих "оторвать" кусочек. У Армении, которую возглавляет Пашинян, нет финансовых возможностей, ради которых члены его семьи попали бы в зону риска.

Ему и его сыну не стоит бояться и Азербайджана. Во-первых, мы, в отличие от Армении, не играем в грязные игры! Такой вариант противоречит нашему пониманию ведения дел. Во-вторых, если даже Азербайджан захочет выйти на сына Пашиняна, будет давить на него с целью вывода армянских войск с территории хотя бы одного оккупированного села, у премьера нет реальной власти отдать такой приказ своим войскам.

У него нет достаточной власти даже внутри страны. Парламент, который по конституции Армянской Республики является источником легитимной власти, не контролируется Пашиняном. Вспомним, что он не смог удержать Кочаряна в изоляции. В некоторых политических кругах таких руководителей неформально называют «lame duck» - «хромая утка».

А поскольку у этого премьер-министра нет независимой внешней политики, нет достаточной власти внутри страны, нет природных, экономических, финансовых и геостратегических ресурсов, кому нужен его сын? Может идти на все четыре стороны! Даже у главы исполнительной власти Гянджи или Сумгайыта экономических и административных ресурсов больше, чем у нового премьер-министра Армении.

Он даже не является носителем государственной тайны, поскольку если нет реальной власти, то какая может быть тайна.

Поэтому сравнивать своего сына с членами семьи руководителя влиятельного в нескольких регионах одновременно - на Кавказе, на Балканах, в Черноморском и Каспийском регионах, в Центральной Азии, в Европе и СНГ – государства не только не логично, но и смешно.

Никто ни охотится за руководителями бедных стран. Никто не охотиться за теми, у кого нет реальной власти.

Так кому же может быть нужен сын Пашиняна?

Ибрагим Мамедов, доктор философии по истории

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