В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в дневное время (ФОТО/ВИДЕО)

20 сентября 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану широкомасштабных учений ВС Азербайджана, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, проведены боевые стрельбы в дневное время, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В условиях сложного рельефа и с учетом предположительных действий условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В ходе учений также были выполнены задачи по боевому применению воздушного десанта.

Руководство министерства обороны высоко оценило профессионализм войск и готовность личного состава, привлеченных к учениям.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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