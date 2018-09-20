Президент Ильхам Алиев принял заместителя генсека НАТО

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Роуз Геттемюллер передала главе государства приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО, затронуты визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО, отмечена важность последнего визита главы государства.

Была высоко оценена поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана на саммите НАТО, проведенном в Брюсселе в июле этого года.

В ходе беседы была высоко оценена поддержка, оказываемая азербайджанскими военнослужащими миротворческим операциям в Афганистане, особо подчеркнута роль Азербайджана в сфере перевозок в Афганистан, рассказано о транспортной, логистической поддержке страны миссий в Афганистане, а также отмечено о значимости помощи, оказываемой Азербайджаном правительству Афганистана в различных сферах, и выражена признательность за все эти усилия, прилагаемые Азербайджаном.

На встрече был также высоко оценен вклад, вносимый Азербайджаном в энергетическую безопасность Европы.

Глава государства выразил признательность за приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попросил передать свои приветствия генеральному секретарю НАТО.

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