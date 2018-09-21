Азербайджан примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отбыла с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в общих дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

Как говорится в информации, в рамках визита предусмотрено выступление Мамедъярова в общих дебатах Генассамблеи, участие в заседаниях, посвященных различным вопросам повестки дня сессии Генассамблеи, а также многочисленные двусторонние встречи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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