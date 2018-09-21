100 лет назад парламент Азербайджана построил свою работу на принципах, характерных для демократических государств - спикер (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 100 лет назад парламент Азербайджана построил свою работу на принципах, характерных для демократических государств.

Об этом говорится в статье председателя Милли Меджлиса (парламента) Огтая Асадова, посвященной 100-летию создания парламента Азербайджана.

Как отмечается, за период, охвативший всего 17 месяцев, парламент Азербайджанской Демократической Республики (АДР) провел 145 заседаний, последнее из которых состоялось 27 апреля 1920 года.

В статье говорится, что на обсуждение парламента было вынесено более 270 законопроектов, около 230 из которых были приняты. «Законы принимались только после третьего чтения, и законодательные акты охватывали различные сферы государственной и общественной жизни. Были приняты законы «Об азербайджанском гражданстве», «О создании Национального банка» и ряд других законов, утверждены государственные атрибуты - гимн и флаг республики, объявлен конкурс в связи с созданием государственного герба», - говорится в статье.

Асадов отмечает, что впервые парламент АДР объявил азербайджанский язык государственным, о чем был принят специальный закон. «В числе первых в мире и впервые в восточном мире женщинам было предоставлено избирательное право. Парламент уделял серьезное внимание развитию экономических, торговых и других связей с соседними странами. Принятые в парламенте законы и решения играли важную роль в определении основных направлений деятельности правительства. Общественно-политическая ситуация того времени вывела на первый план вопросы строительства армии. Усиление именно этой сферы имело исключительное значение для сохранения территориальной целостности», - говорится в статье.

Отмечается, что в результате распада советской империи в 1991 году Азербайджан вновь обрел независимость. «События, произошедшие в первые годы независимости, почти повторили события, которые произошли в 1918-1920 гг., - армянская агрессия, провокации иностранных государств против Азербайджана носили одинаковый характер. Азербайджан столкнулся со сложными проблемами, и находился в безвыходном положении. Однако в июне 1993 года к руководству страной вернулся великий лидер Гейдар Алиев, который предотвратил раскол Азербайджана, и спас его от трагедий. Четыре месяца, во время которых Гейдар Алиев возглавлял Верховный совет Азербайджана, сыграли важную роль в развитии парламентской культуры в нашей стране, помогли определить направления формирования современного профессионального парламента», - пишет Асадов.

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