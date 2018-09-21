Правительство Азербайджана прилагает усилия для оказания услуг по принципу "единого окна" - ЕС

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана прилагает максимум усилий для предоставления услуг, оказываемых государственными органами, по принципу «единого окна».

Об этом в пятницу сказала представитель Европейского союза в Азербайджане Александра Нерисану.

По словам представителя ЕС, проведенная работа была направлена на упрощение возможностей граждан для обращения в государственные органы, обеспечение борьбы с коррупцией, прозрачности в документации.

Нерисану считает, что проведение тренингов в этой сфере, осуществление взаимного обмена опытом стран друг с другом служит увеличению количества услуг в виде модели «единого окна».

Представитель ЕС сказала, что упрощение выдачи лицензий является очень важным для экономического развития страны.

«За последние годы в Азербайджане были проведены исследования, связанные с экономической и бизнес средой, и сделан вывод, что «Служба ASAN» продолжает работу в стране по оказанию услуг сфере бизнеса. Государство на высоком уровне поддерживает эти мероприятия. Система «Службы ASAN» является очень важным компонентом для экономического развития страны», - отметила Нерисану.

Представитель ЕС выразила надежду на то, что соответствующая платформа внесет вклад в совершенствование деятельности структур в Азербайджане. По словам Нерисану, в результате взаимного обмена опытом с помощью использования элементов принципа «единого окна» в организации некоторых услуг может улучшиться качество предоставляемых гражданам услуг.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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