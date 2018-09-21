Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия в Баку Чемпионата мира по дзюдо (версия 3)

21 сентября 2018 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в пятницу прошла торжественная церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, официальные лица государства и правительства.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об исторических памятниках Азербайджана, развитии спорта, в том числе дзюдо, международных спортивных соревнованиях, проводимых в стране.

На церемонии выступили президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Чемпионат мира по дзюдо открытым.

Прозвучали гимны Азербайджана и Международной федерации дзюдо.

Затем был продемонстрирован видеоролик, состоящий из графических видеоэлементов.

Были представлены выступления деятелей искусств Азербайджана, специально подготовленные для мероприятия.

Церемония завершилась концертной программой всемирно известного итальянского певца Аль Бано.

На Чемпионате мира по дзюдо, который продлится до 27 сентября, борьбу ведут до 800 спортсменов из 125 стран.

Азербайджан представлен на чемпионате девятью спортсменами и шестью спортсменками.

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