Министр обороны Азербайджана встретился с послом России

21 сентября 2018 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом России Михаилом Бочарниковым, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в стране, министр обороны пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Министр обороны подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией, как и во многих направлениях, успешно развиваются и в военной, военно-технической сферах и в области военного образования.

Отметив, что азербайджано-российские отношения имеют богатую историю, Гасанов выразил уверенность, что они и впредь будут успешно развиваться.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности в Азербайджане в качестве посла, дипломат заверил, что приложит все усилия для развития азербайджано-российских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО (ФОТО)
Политика 12:42
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в ночное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:18
В ходе широкомасштабных учений ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в дневное время (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 20 сентября 16:42
Проверена боеспособность участвующих в военных учениях частей и техники азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 19 сентября 17:13
Проверена боеготовность подразделений ВС Азербайджана, расположенных в горной местности (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 18:51
Участвующие в учениях войска Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 13:06
Лента новостей
Президент Азербайджана: Почему международные организации не реагируют на опасные процессы, протекающие в Армении?
Политика 18:20
Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах никогда не получит другой статус вне суверенитета Азербайджана
Политика 18:18
Фестиваль "Жара" в Баку показывает самый высокий рейтинг на телеканалах России
Интересное 18:13
Среди входящих в структуру Минобразования вузов UNEC - лидер по числу президентских стипендиатов (ФОТО)
Общество 18:07
Президент Ильхам Алиев: Настало время принять очень серьезные меры против агрессора
Политика 18:01
Президент Ильхам Алиев: Избрание Гейдара Алиева председателем азербайджанского парламента 15 июня 1993 года было поворотной точкой в современной истории
Политика 17:59
В вагонах бакинского метро будут выделены места для размещения инвалидных колясок (ФОТО)
Общество 17:59
Израиль представил свою версию инцидента со сбитым Ил-20
Израиль 17:59
Сотовый оператор готов стимулировать развитие мобильных платежей в Азербайджане
ИКТ 17:58