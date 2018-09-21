Министр обороны Азербайджана встретился с послом России

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом России Михаилом Бочарниковым, говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в стране, министр обороны пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Министр обороны подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией, как и во многих направлениях, успешно развиваются и в военной, военно-технической сферах и в области военного образования.

Отметив, что азербайджано-российские отношения имеют богатую историю, Гасанов выразил уверенность, что они и впредь будут успешно развиваться.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности в Азербайджане в качестве посла, дипломат заверил, что приложит все усилия для развития азербайджано-российских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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