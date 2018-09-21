Отстранение Армении из-за ее захватнической политики от всех реализуемых Азербайджаном проектов - реальность региона - депутат

БАКУ /Trend/ - Отстранение Армении из-за ее захватнической политики от всех проектов, реализуемых Азербайджаном, является реальностью региона.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня создания парламента Азербайджана, и участие в нем многочисленных представителей дружественных и братских стран, делегаций международных организаций уже расцениваются как историческое событие. Потому что на этом мероприятии еще раз до сведения мирового сообщества были доведены гордая и славная история, история государственности Азербайджана, его сегодняшний и завтрашний день.

"Весь мир еще раз увидел, что народ Азербайджана имеет высокую культуру государственности, богатую историю парламентаризма и еще раз доказал это, создав еще 100 лет тому назад первую демократическую республику на Востоке, обеспечив права и свободы человека, признав избирательное право женщин", - отметил Бабаоглу.

Депутат также сказал, что выступивший на этом юбилейном мероприятии Президент Ильхам Алиев охарактеризовал создание первой демократической республики как важное историческое событие, подчеркнул, что высоко оценивает деятельность АДР и его создателей, и отметил, что в рамках "Года АДР" в этом году на государственном уровне был проведен ряд мероприятий.

По словам депутата, Президент Ильхам Алиев, затронувший важность урегулирования нагорно-карабахской проблемы, подчеркнул, что на оккупированных землях разрушена вся инфраструктура, разграблено национальное достояние, в отношении азербайджанского народа совершено военное преступление - Ходжалинский геноцид.

Депутат привел слова Президента Ильхама Алиева: "Армения игнорирует резолюции, принятые международными организациями по урегулированию конфликта, продолжает политику оккупации. Несмотря на то, что единственный путь урегулирования конфликта заключается в обеспечении территориальной целостности Азербайджана. B связи с этим новое руководство Армении должно внести серьезные коррективы в свою политику" - и добавил, что глава государства еще раз отметил, что Азербайджан не свернет со своей принципиальной позиции.

"Потому что Нагорный Карабах является исконной и исторической землей Азербайджана, и она не получит никакого статуса за пределами суверенитета Азербайджана", - добавил Бабаоглу.

"До сведения гостей были доведены приверженность нашей страны демократическим ценностям, наличие высокой толерантной среды, существование и развитие традиций мультикультурализма, достигнутые успехи в построении правового государства и было сказано, что наша страна продолжит эту политику. Успехи, достигнутые Азербайджаном за короткий период истории, решимость отстаивать свои национальные интересы являются наглядным примером приверженности традициям АДР", - отметил Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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