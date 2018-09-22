Азербайджан развивается, Армения же стала бедной, живущей за счет внешней помощи страной - политолог

22 сентября 2018 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан развивается, а Армения превратилась в бедную, проживающую за счет зарубежной помощи страну.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

Нагиев отметил, что проведение торжественного заседания, посвященного 100-летию парламента Азербайджана, является месседжем как для друзей, так и для врагов.

«Друзья, естественно, радуются реформам Азербайджана в экономической, политической и военной сферах, его достижениям, враги же испытывают обеспокоенность в связи с этим. Торжественное заседание является продолжением решений, принятых в связи с 100-летием со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Это еще раз продемонстрировали как военные парады, так и шаги, предпринятые по донесению до будущих поколений исторических событий. Все эти мероприятия являются свидетельством славной истории Азербайджанского государства», - отметил политолог.

«Президент Ильхам Алиев в своем выступлении еще раз отметил, что на территории Азербайджана не будет создано второе армянское государство, и, несмотря на то, что мы являемся сторонником мирного урегулирования этой проблемы, у нас также имеется военный потенциал для освобождения наших земель от оккупации, и это является одним из актуальных вариантов», - сказал Нагиев.

По словам политолога, глава государства в своем выступлении подчеркнул, что основными вопросами, стоящими перед Азербайджаном, являются очищение территорий от оккупантов, предотвращение угроз суверенитету и национальной безопасности страны, реализация экономических проектов и, таким образом, обеспечение на высоком уровне социального благополучия граждан Азербайджана.

«Именно поэтому Азербайджан играет ведущую роль во всех региональных и глобальных экономических проектах, принимает международные мероприятия, и все это приводит к отстранению, изоляции Армении от всех крупных проектов. Как отметил Президент, сегодня Азербайджан – страна, развивающаяся во всех сферах, в том числе с экономической точки зрения, а Армения превратилась в бедную, проживающую за счет зарубежной помощи страну. Президента Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении еще раз продемонстрировал, что наше государство всегда будет привержена традициям АДР и продолжит эти традиции», - добавил Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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