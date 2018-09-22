МИД: Выступление генcека ОДКБ с заявлением по армяно-азербайджанскому конфликту выходит за рамки мандата организации (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Выступление генерального секретаря ОДКБ с заявлением по армяно-азербайджанскому конфликту выходит за рамки мандата организации.

Об этом в субботу говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

«Генеральный секретарь ОДКБ, злоупотребляя своими служебными полномочиями, выступил с заявлением по конфликту между Арменией и Азербайджаном, что выходит за рамки мандата Организации. Заявление генерального секретаря, являющегося гражданином Армении, субъективно и предвзято, и, за исключением Армении, противоречит позиции стран-членов организации по данному конфликту. Генеральный секретарь организации умалчивает факт постоянного обстрела вооруженными силами Армении из различных видов оружия территории Азербайджана вдоль границ обеих стран, в том числе гражданских лиц и объектов. Рекомендуем генеральному секретарю,заявляющему о пагубности воинственной риторики, ознакомиться с абсурдными и противоречивыми заявлениями премьер-министра Армении, служащими обострению и нарушению процесса переговоров», - говорится в сообщении МИД.

В сообщении отмечается, что причиной напряженности на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении и вдоль армяно-азербайджанской границы является продолжение оккупации территорий Азербайджана и незаконное присутствие армянских войск на оккупированных ею территориях.

«Хотелось бы напомнить генеральному секретарю, что в соответствие с первым пунктом обновленного 10 декабря 2010 года Договора по коллективной безопасности, составляющего международную правовую основу ОДКБ, «государства-участницы еще раз подтвердили свои обязательства по неприменению силы, или избежание угрозы применения силы в межгосударственных отношениях», - говорится в заявлении.

В сообщении МИД говорится, что военная агрессия и захватническая политика страны-члена ОДКБ Армении в отношении Азербайджана также противоречит правовым документам, составляющих основу организации.

«Если генеральный секретарь ОДКБ действительно заинтересован в устранении напряженности, то ему следовало бы потребовать вывести войска страны-члена Армении из оккупированных территорий Азербайджана в соответствие с резолюциями Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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