Хачатуров превращает ОДКБ в инструмент в скрытых планах армян - эксперт

24 сентября 2018 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту является не чем иным, как дальнейшим поощрением агрессии, территориальных претензий и захватнической политики, проводимой Арменией, гражданином которой он является, в отношении Азербайджана на протяжении как минимум 30 лет.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, незаконное вмешательство в процесс урегулирования генерального секретаря организации, не имеющей правовых полномочий и обязательств в сфере урегулирования проблемы, – проявление безответственных скрытых намерений, усиливающих неуместные, вредные и опасные для региона перспективы.

Гулиев также сказал, что в настоящий момент Россия является одной из стран-посредников в урегулировании нагорно-карабахской проблемы и одной из стран, наиболее заинтересованной в стабильности в регионе.

«Нынешнее руководство Армении реализует планы известных международных кругов, заинтересованных в разжигании войны в регионе. В противном случае никак нельзя объяснить противоречивые заявления Пашиняна, разрушающие мирный процесс по нагорно-карабахской проблеме. Несмотря на то, что Хачатуров осведомлен обо всем этом, он, косвенно поддерживая захватническую политику, открыто демонстрирует, что в действительности служит какому-то определенному плану. Хачатуров, поддерживая захватническую политику Армении своим безответственным заявлением и неуместным вмешательством в мирный процесс, также играет деструктивную роль в отношении планов России в регионе. Похоже, что Хачатуров и правительство Пашиняна затевают скрытую сделку в рамках реакционных общеармянских интересов», - сказал Гулиев.

По его словам, Хачатуров выполняет заказы Пашиняна в структурах ОДКБ, Пашинян же, взамен этого, возможно, постепенно сведет его уголовное преследование до формального уровня.

«В итоге эта затея Хачатурова и Пашиняна наносит ущерб ОДКБ и России. Таким образом, ОДКБ становится скрытым инструментом в планах армян, а также разбивается авторитет России как страны-посредника и ее планы в регионе", - сказал Гулиев.

Эксперт отметил еще один момент - заявление Хачатурова следует за предупреждениями Президента Ильхама Алиева, которые прозвучали в его выступлении в Милли Меджлисе, где присутствовали и иностранные парламентарии.

«Тандем Хачатуров-Пашинян предпринял безуспешную попытку создать ложное представление о том, что справедливые предупреждения Президента Азербайджана якобы были встречены неоднозначно. Но благодаря принципиальным шагам азербайджанской дипломатии для Армении давно начался неизбежный процесс, и последнее выступление в Милли Меджлисе Президента Азербайджана стало очередным актом весомого разоблачения в этом направлении», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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