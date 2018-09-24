Эльмар Мамедъяров: Проявляя неуважение к позициям стран мира, Армения продолжает оккупацию азербайджанских территорий

БАКУ /Trend/ - Армения, проявляя неуважение к требованиям Совета безопасности ООН, резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, решениям Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также позициям стран мира, продолжает оккупацию азербайджанских территорий, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Об этом в понедельник в ходе своего выступления на третьем заседании Контактной группы ОИС сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.