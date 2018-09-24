Эльмар Мамедъяров: Проявляя неуважение к позициям стран мира, Армения продолжает оккупацию азербайджанских территорий

24 сентября 2018 23:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения, проявляя неуважение к требованиям Совета безопасности ООН, резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, решениям Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также позициям стран мира, продолжает оккупацию азербайджанских территорий, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Об этом в понедельник в ходе своего выступления на третьем заседании Контактной группы ОИС сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

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