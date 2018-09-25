Официальный Баку призвал страны ОЭС пресекать попытки привлечения к экономической деятельности на оккупированных землях

БАКУ /Trend/ - Ставя под угрозу региональную безопасность и стабильность, и создавая препятствия полномасштабному региональному сотрудничеству, Армения продолжает оккупацию 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на неофициальной встрече Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества в Нью-Йорке, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

Глава МИД отметил, что, продолжая свою захватническую политику, Армения привлечением на оккупированные территории Азербайджана бизнеса, торговли и инвестиций пытается вовлечь в это и другие страны.

«Для нашего сотрудничества очень важно, что все страны информированы об этих намерениях Армении, и отказываются от любого привлечения - будь то в социальной, экономической или же культурной сферах - к деятельности на оккупированных азербайджанских землях. Я призываю все страны-члены ОЭС пресекать любые попытки привлечения к торговой, экономической и инвестиционной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях и с тамошним режимом. Вывод армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий и возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в родные места, наряду с внесением вклада в мир и безопасность в Южнокавказском регионе, также укрепят широкомасштабное сотрудничество внутри региона", - сказал глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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