Президент Ильхам Алиев: Наряду с развитием сотрудничества в военно-технической сфере с ведущими странами мира, Азербайджан создал сильную оборонную промышленность

БАКУ /Trend/ - Наряду с развитием сотрудничества в военно-технической сфере с ведущими странами мира, Азербайджан создал сильную оборонную промышленность, и Азербайджанская международная оборонная выставка имеет важнейшее значение с точки зрения представления достижений оборонной промышленности страны.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам открывшейся в Баку во вторник третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2018".

Обращение зачитал на церемонии открытия выставки помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров.

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