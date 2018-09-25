Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Болгарии (версия 2)

25 сентября 2018 11:58 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию, возглавляемую заместителем премьер-министра Болгарии по общественному порядку и безопасности, министром обороны Красимиром Каракачановым.

Отметив, что впервые побывал в Азербайджане 10 лет назад, заместитель премьер-министра Болгарии по общественному порядку и безопасности, министр обороны Красимир Каракачанов сказал, что большое развитие, произошедшее в Баку за эти годы, произвело на них глубокое впечатление. Красимир Каракачанов отметил, что благодаря мудрому руководству Президента Азербайджана Ильхама Алиева достигнуты большие успехи во всех сферах и в связи с этим он поздравил главу государства.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Болгарией, повысившись на качественно новую ступень, приобрели характер стратегического партнерства. Отметив активное сотрудничество наших стран во многих сферах, глава государства подчеркнул роль в этом визитов высокого уровня. Указав на наличие стратегического сотрудничества в энергетической отрасли, Президент Ильхам Алиев отметил необходимость расширения связей и в других сферах.

На встрече было затронуто значение III Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2018», участие Красимира Каракачанова в этом мероприятии было расценено как хороший показатель развития двусторонних отношений, выражена уверенность в том, что его визит в Азербайджан внесет вклад в дело расширения наших связей.

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