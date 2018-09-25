Азербайджан приступил к производству новой авиабомбы (ФОТО) (версия 2)

25 сентября 2018 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приступил к производству новой авиабомбы. Вес осколочно-фугасной бомбы "QFAB-250 LG" составляет 250 килограммов. Дистанция полета авиабомбы с лазерным прицелом -12 тысяч метров, радиус осколочного поражения – 10 метров, длина бомбы - 3300 миллиметров, диаметр – 240 миллиметров.

Совместно производимая с турецкой компанией "Aselsan" авиабомба будет передана в пользование после проведения испытаний.

Отметим, что сегодня в Бакинском Экспоцентре 25 сентября открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018.

В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира.

В этом году ряд стран-участниц выставки расширил свои стенды.

Первое место по числу представленных компаний в первой четверке занимает Турция (41 компания), далее следует Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний) и Беларусь (10 компаний). География участниц выставки расширена за счет таких стран, как Эстония, Индия и Казахстан. В целом география выставки вместе с компаниями и структурами охватывает 44 страны. В павильонах демонстрируются современное вооружение и техника.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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