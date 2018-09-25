Азербайджан обсудил военное сотрудничество с Беларусью и Турцией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2018, проводимой в Бакинском экспоцентре, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко и заместителем министра обороны по вооружению – начальником вооружения Вооруженных сил Беларуси генерал-майором Сергеем Симоненко, говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана, распространенном во вторник.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, возможности применения современных военных технологий, обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, основные направления военных отношений между Азербайджаном и Турцией, развитие сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, организация взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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