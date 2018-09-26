Председателем Сената Италии дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник во дворце Джустиниани в Риме председателем Сената Итальянской Республики Марией Элизабеттой Альберти Казеллати дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Сначала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева побывала в залах дворца «Конституция», «Красный» и «Зеркальный». Отметим, что этот дворец – одно из самых древних исторических зданий итальянской столицы. Здесь была подписана первая конституция Италии.

Затем председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати был дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.