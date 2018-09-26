Азербайджан установил дипотношения с еще одной страной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подписано «Совместное коммюнике по созданию дипломатических связей между Азербайджаном и Сан-Томе и Принсипи», говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в среду.

Документ был подписан на встрече между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и общин Демократической республики Сан-Томе и Принсипи Урбино Ботелхо.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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