Азербайджан впервые выпустил беспилотник-камикадзе (ФОТО)

26 сентября 2018 13:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) впервые выпустил беспилотник-камикадзе "Яраса" ("Yarasa").

Беспилотник весом 12 килограммов может взлетать на высоту двух тысяч метров с грузом весом пять килограммов, вести наблюдение за объектами противника и с точностью поражать их.

Максимальная скорость беспилотника-камикадзе - 160 км/час.

Одним из преимуществ беспилотника также является то, что в случае неустановления объекта он возвращается обратно.

Беспилотник уже прошел испытания, и в ближайшие дни будет передан Вооруженным силам Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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