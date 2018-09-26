Азербайджан укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности - депутат

26 сентября 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запуск очередного спутника Азербайджана "Azеrspace 2" на орбиту - историческое событие и очередная победа и успех Азербайджанского государства. Об этом в среду сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

По словам депутата, это также показатель силы и мощи нашего государства: «В мире немного стран, у которые имеются спутники. Это приносит нам не только экономические дивиденды, но также означает и большой политический успех. За последние пять лет Азербайджан смог вывести на орбиту три спутника. Сегодня Азербайджан является членом мирового космического клуба и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности».

Депутат отметил, что вывод на орбиту этого спутника принесет очень большие экономические выгоды, и будет стимулировать развитие ненефтяного сектора: «Посредством этих спутников Азербайджан получит большие выгоды. Эти спутники весьма значимы и с точки зрения информационной безопасности».

В заключение Гулиев добавил, что запуск спутника "Azеrspace 2" на орбиту посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, государственной независимости Азербайджана.

Напомним, что 26 сентября в промежутке 01:53 и 02:38 часов по бакинскому времени была запущена ракета-носитель Ariane 5 со спутником связи Azerspace-2/Intelsat 38 на борту.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг и будет обслуживать двух операторов - Intelsat и ОАО «Азеркосмос».

Для «Азеркосмос» спутник обеспечит покрытие растущего спроса на услуги спутникового вещания DTH (Direct-to-Home) в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары, а для Люксембургского офиса Intelsat - непрерывность обслуживания с орбитальной позиции 45 градусов, и обеспечит доставку DTH-услуг в Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также предоставление услуг связи в Африке.

Спутник будет предлагать расширенные возможности, охват и предложения услуг для поддержки растущего спроса в регионе для прямого доступа к сети (DTH), правительственных и сетевых услуг в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), а генеральным подрядчиком Azerspace-2/Intelsat 38 – компания Maxar Technologies.

Спутник построен на платформе 1300-й серии (SS/L 1300), которая используется при создании средних и тяжелых геостационарных и высокоэллиптических телекоммуникационных спутников. Спутник Azerspace-2/Intelsat-38 оснащен транспондерами Ku-диапазона и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, передачи данных и так далее. Спутник будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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