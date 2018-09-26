Президент Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"От себя и от имени азербайджанского народа передаю вам и в вашем лице всему вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости. Азербайджано-туркменские отношения обусловлены волей наших народов, обладающих общими ценностями и традициями. Уверен, что нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений всегда будет прочной основой для углубления сотрудничества во всех областях. В этот радостный день желаю вам доброго здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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