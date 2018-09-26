Президент Ильхам Алиев утвердил рамочное соглашение между "Азеркосмос" и Национальным центром космических исследований Франции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении подписанного 20 июля 2018 года в Париже рамочного соглашения по совместной деятельности в сфере космоса между ОАО "Азеркосмос" и Национальным центром космических исследований Франции.

ОАО "Азеркосмос" после вступления в силу рамочного соглашения поручено осуществить его положения.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление в Национальный центр космических исследований Франции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу рамочного соглашения.

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