Президент Ильхам Алиев наблюдал соревнования Чемпионата мира по дзюдо (версия 2)

26 сентября 2018 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается Чемпионат мира по дзюдо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены семьи, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер в среду наблюдали за соревнованиями в Национальной арене гимнастики.

И в седьмой день Чемпионата соревнования прошли в обстановке напряженной спортивной борьбы. Из азербайджанских дзюдоистов только Ушанги Кокаури в весовой категории свыше 100 килограммов сумел выйти в финал. Победив представителя Беларуси Владислава Циарпицки, Польши Масея Сарнацки, Чехии Лукаса Крпалека и Бекмурода Олтибоева из Узбекистана, Ушанги Кокаури достиг финала. Уступив в решающей схватке грузину Гураму Тушишвили, азербайджанский дзюдоист был удостоен серебряной медали.

Ушанги Кокаури, ставший победителем кубка Европы в 2016 году, в том же году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Казани.

Отметим, что на Чемпионате мира по дзюдо, в котором участвуют 125 стран, борьбу за первенство ведут 460 спортсменов и 298 спортсменок.

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