Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Италии, в среду встретилась с Папой Римским Франциском.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем связей между Святым Престолом и Азербайджаном, подчеркнуто расширение сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. Был отмечен важный вклад Азербайджана в межрелигиозный и межкультурный диалог.

В ходе беседы была высоко оценена многосторонняя деятельность Фонда Гейдара Алиева, работа, проводимая Фондом по сохранению и реставрации христианских памятников.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева передала Папе Римскому приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Папа Римский Франциск выразил признательность за приветствия Президента Ильхама Алиева, попросил передать и его приветствия главе нашего государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.