Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Франциском (ФОТО) (версия 2)

26 сентября 2018 21:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, находящаяся с официальным визитом в Италии, в среду встретилась с Папой Римским Франциском.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем связей между Святым Престолом и Азербайджаном, подчеркнуто расширение сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. Был отмечен важный вклад Азербайджана в межрелигиозный и межкультурный диалог.

В ходе беседы была высоко оценена многосторонняя деятельность Фонда Гейдара Алиева, работа, проводимая Фондом по сохранению и реставрации христианских памятников.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева передала Папе Римскому приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Папа Римский Франциск выразил признательность за приветствия Президента Ильхама Алиева, попросил передать и его приветствия главе нашего государства.

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