Президент Италии дал официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В среду от имени Президента Италии Серджо Маттареллы был дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Президент Серджо Маттарелла встретил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Серджо Маттарелле, официальные лица государства и правительства Италии – Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Затем было сделано совместное фото.

Далее от имени Президента Италии был дан официальный обед в честь Первого вице-президента Азербайджана.

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